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Гюнтер Штайнер о частом использовании слова «#####»: «У меня нестабильность в мозге, думаю»

Гюнтер Штайнер высказался об эксцентричном стиле управления «Хаасом». Руководитель команды стал звездой сериала Drive to Survive – не в последнюю очередь из-за постоянного использования обсценной лексики.

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