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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Хочу поздравить свою родную сестру Харламову Ксению Романовну с днём рождения

Хочу поздравить свою родную сестру Харламову Ксению Романовну с днём рождения 🎂 Сестренка, милая, родная, сегодня праздник у тебя, Спешу поздравить и признаться, что очень я ценю тебя, Спасибо за добро, за дружбу, поддержку и за то, что ты Всегда была со мною рядом, желаю счастья, красоты! Пусть в жизни будут только радость, тепло и простота царить, Пусть рядом будут те, кто сможет, тебе улыбку подарить! Желаю, чтобы сказка жила в твоем сердечке до конца, Цветы, подарки, поздравления пусть будут чаще у крыльца.

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