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Яркость на максимум. Барнаульский дендрарий встретил золотую осень

Яркость на максимум. Барнаульский дендрарий встретил золотую осень

Первые октябрьские дни подарили горожанам солнце, тепло и возможность еще немного насладиться яркими красками осени Осень-2026 в барнаульском дендрарии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.

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