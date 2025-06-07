Специалисты пожарно-спасательных ведомств стран-членов МОГО завершили обучение в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России

В составе группы прибыли 10 специалистов из стран-членов МОГО: Арабской Республики Египет, Алжирской Народной Демократической Республики, Азербайджанской Республики, Буркина-Фасо, Республики Нигер, Иордании, Киргизской Республики, Королевства Саудовская Аравия, Республики Сербия и Республики Беларусь.
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