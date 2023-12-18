Чиновники были вынуждены развеять вчерашнюю панику, которую вызвало видео огромной очереди из скорых в Инфекционных больницах №1 и №2 в Москве.
В Москве очереди из скорых в инфекционки: что происходит?
Комментарии
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АС
Алексей Сладков
В этой маске дышать неудобно
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1 д.
P
Penisiya
Безграмотные дебилыыыы задолбалиии
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19 час.
АП
Алена Правда
Не только в Москве очереди и в Питере мама там работает, и в Краснодаре муж с дочкой там как раз. Дочке не могут диагноз поставить уже столько анализов взяли то острая вирусная инфекция ,то пневмония ,то ковид и пневмония хотя кроме температуры под 40 (5 дней подряд)не было других симптомов ни того самого кашля который должен быть 🤦♀️🤦♀️🤦♀️лежит в итоге ребёнок под капельницами
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17 час.
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