В Москве очереди из скорых в инфекционки: что происходит?

АП

Алена Правда

Не только в Москве очереди и в Питере мама там работает, и в Краснодаре муж с дочкой там как раз. Дочке не могут диагноз поставить уже столько анализов взяли то острая вирусная инфекция ,то пневмония ,то ковид и пневмония хотя кроме температуры под 40 (5 дней подряд)не было других симптомов ни того самого кашля который должен быть 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️лежит в итоге ребёнок под капельницами