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Песков: Путин вечером 11 июня провел совещание с участием Белоусова и Герасимова

Песков: Путин вечером 11 июня провел совещание с участием Белоусова и Герасимова

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером 11 июня провел совещание с участием руководителя министерства обороны Андрея Белоусова, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующих округами.

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