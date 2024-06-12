Песков: Путин вечером 11 июня провел совещание с участием Белоусова и Герасимова

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером 11 июня провел совещание с участием руководителя министерства обороны Андрея Белоусова, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующих округами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии