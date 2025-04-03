Александр Беглов почтил память жертв теракта 2017 года в петербургском метро

У станции «Технологический институт» к памятной доске возлагаются цветы Сегодня утром, 3 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память жертв террористического акта в метро, возложив цветы к мемориалам в вестибюле и у входа на станцию «Технологический институт».
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