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Порноактриса Марченко: женщины в индустрии зарабатывают больше мужчин

Порноактриса Марченко: женщины в индустрии зарабатывают больше мужчин

Женщинам за съемку в фильмах для взрослых платят больше, чем мужчинам. О разнице в заработке российская порноактриса Полина Марченко, известная как Luxury Girl, рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале News.

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