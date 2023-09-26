Порноактриса Марченко: женщины в индустрии зарабатывают больше мужчин

Женщинам за съемку в фильмах для взрослых платят больше, чем мужчинам. О разнице в заработке российская порноактриса Полина Марченко, известная как Luxury Girl, рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале News.
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