кто это не торгует - продавали им и продаем,хоть и под санкциями -титан для ракет и самолетов против нас,уран для боеголовок, бобовые для ускорения полета на Марс и тд и тп

МК

Михаил Козлов

Надежда мира - Россия Мчится вся вдохновенная Богом Русь. И косясь, постораниваются и дают ей дорогу Другие народы и государства. Н.В. Гоголь. Россия – страна будущего. Махатма Мориа. Неистовствует тьма перед своим концом, Уступая мощным силам Света. Не потому ль виляют здорово хвостом Гибриды Европейского Совета? Умильно хватают за ноги слона, Пришедшего на смену крысе. Похоже, убедить его хотят Помочь им справиться с Россией. Слоны издревле славятся умом, И потому слону понять не трудно, Куда хотят втянуть его гуртом Гибриды с прибалтийской шавкой нудной. Помнится слону: его стране В годы тяжкие Россия помогала А эта свора помощь требует себе, Хотя Россия их не раз спасала. Слону такая подлость не по нраву. Известно, что его страну с Россией развело. Слон полное имеет право Восстановить с Россией статус-кво. 27.02.2025г.