Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае Утром 29 июля Пермский край атаковали украинские беспилотники.
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Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае Утром 29 июля Пермский край атаковали украинские беспилотники.
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