Некоторые российские пенсионеры с 1 июля получат прибавку к пенсии

Ряд российских пенсионеров с 1 июля получит автоматическую прибавку к пенсионным выплатам, 15 июня сообщила доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова в РИА Новости.
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