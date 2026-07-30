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Current Biology: при охоте на мамонтов древние люди предпочитали убивать самок

Current Biology: при охоте на мамонтов древние люди предпочитали убивать самок

Международная команда ученых проанализировала геномы 521 шерстистого мамонта и выяснила: одиночные останки в природных ловушках чаще принадлежат самцам (66%), а массовые скопления костей на местах охоты — самкам (70%).

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