Токен Lighter (LIT) не смог закрепиться на высоких уровнях после попытки разворота. Получив отказ у отметки $3,99, цена опустилась до $3,22, а затем восстановилась примерно до $3,40.
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