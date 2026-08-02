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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Култхард о победе Норриса: «По-настоящему чемпионское выступление»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард прокомментировал победу гонщика « Макларена » Ландо Норриса на Гран-при Венгрии .

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