"It Could Be Tomorrow": California's Top Earthquake Expert Sounds Alarm On "The Big One" A new peer-reviewed study found that the fault system running beneath Los Angeles and the Inland Empire is carrying more stress today than at any point in the last millennium, and that a single rupture could tear across both the San Andreas and San Jacinto faults at once.
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