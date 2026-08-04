Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

"It Could Be Tomorrow": California's Top Earthquake Expert Sounds Alarm On "The Big One"

"It Could Be Tomorrow": California's Top Earthquake Expert Sounds Alarm On "The Big One"

"It Could Be Tomorrow": California's Top Earthquake Expert Sounds Alarm On "The Big One" A new peer-reviewed study found that the fault system running beneath Los Angeles and the Inland Empire is carrying more stress today than at any point in the last millennium, and that a single rupture could tear across both the San Andreas and San Jacinto faults at once.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии