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Народный календарь. Дневник погоды 12 октября 2021 года

Народный календарь. Дневник погоды 12 октября 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 12 ОКТЯБРЯ.ФЕОФАН МИЛОСТИВЫЙКИРИАК ОТШЕЛЬНИК Православная церковь почитает память преподобного Кириака Отшельника, который в 18 лет стал иноком и подвизался в обители святого Евфимия, расположенной в городе Коринфе.

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Любовь Ивановна
Доброе утро! У нас утром 2 градуса тепла и днем 17 градусов. Ветер южный. Дела на даче действительно почти закончены. Осталось только розы закрыть. Но листья на розах зеленые, погода теплая, даже бутоны еще есть. И что делать? Со следующего понедельника начинаются дожди, которые будут идти нескончаемо, при плюсовой, кстати, температуре. Может быть, все же в это воскресенье розы закрыть? С понедельника будет не так тепло, ожидается снижение температуры до 7 градусов тепла

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