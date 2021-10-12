Народный календарь. Дневник погоды 12 октября 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 12 ОКТЯБРЯ.ФЕОФАН МИЛОСТИВЫЙКИРИАК ОТШЕЛЬНИК Православная церковь почитает память преподобного Кириака Отшельника, который в 18 лет стал иноком и подвизался в обители святого Евфимия, расположенной в городе Коринфе.