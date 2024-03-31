РИАМО - 31 мар. Большинство мировых стран, в особенности государства глобального Юга, восхищены внешней политикой российского президента Врадимира Путина, бросившего вызов Североатлантическому альянсу, передает Газета.
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