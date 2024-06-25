Официальный гимн Тульской области стал многонациональным. Вторую жизнь известной песне "Тула – земля моя" подарил Мультимедийный Информационный Центр "ТСН24" совместно с Правительством Тульской области и представителями национальностей, проживающих в оружейной столице России.
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