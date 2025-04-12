Спецпосланник Трампа объяснил президенту США самый быстрый способ прекратить конфликт на Украине. Что он предложил?

Reuters: Уиткофф назвал самым быстрым путем к миру признание 4 новых регионов РФ Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне назвал американскому лидеру самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине.
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