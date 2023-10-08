Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    ХАМАС опередил Израиль. Значит, у ХАМАСА разведка работает хорошо.В ХАМАС заявили, ...
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The Wall Street Journal: План атаки на Израиль был разработан Ираном

The Wall Street Journal: План атаки на Израиль был разработан Ираном

Планирование операции началось в августе.Субботнее нападение на Израиль было спланировано за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб, сообщает WSJ со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАС и “Хезболлы”.

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