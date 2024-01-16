Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Серов
    На сколько понял,уроженец Украины,получил гражданство России в 2022 году,в таком случае лишить граждаства и отправить...В Белгороде задер...
  • Игорь Петров
    Это бандитские группировки!!!В Госдуме назвали...
  • Владимир Бурцев
    Все правильно- своим тюрьма, а залетным талоны на усиленное питание.В Башкирии защитн...

"Ъ": активы "Рольфа" хотят конфисковать за коррупционные действия его основателя

"Ъ": активы "Рольфа" хотят конфисковать за коррупционные действия его основателя

Генпрокуратура России подала иск на взыскание всех активов автодилера «Рольф» в пользу государства. По мнению надзорного органа, компания приобрела имущество с нарушением антикоррупционного законодательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх