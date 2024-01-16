"Ъ": активы "Рольфа" хотят конфисковать за коррупционные действия его основателя

Генпрокуратура России подала иск на взыскание всех активов автодилера «Рольф» в пользу государства. По мнению надзорного органа, компания приобрела имущество с нарушением антикоррупционного законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии