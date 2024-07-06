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В детские сады Прикамья поставляли сыр неизвестного происхождения

В детские сады Прикамья поставляли сыр неизвестного происхождения

Нарушение было обнаружено специалистами Россельхознадзора.В дошкольные учреждения Пермского края Юговский молочный комбинат поставлял сыр, изготовленный из неизвестного ингредиента.

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