Краткая история Израиля и причины конфликта с Палестиной (и опрос)...

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Комментарии
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Игорь Михайлович
этот корабль тогда встретили британские солдаты и не допустили высадку. часть евреев была отправлена на Кипр.
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14 час.

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