Посол России: Ближний Восток может охватить война при сценарии по принципу око за око

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что если страны региона будут действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", это может привести к разрастанию конфликта и даже к региональной войне.