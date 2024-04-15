Посол России: Ближний Восток может охватить война при сценарии по принципу око за око

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что если страны региона будут действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", это может привести к разрастанию конфликта и даже к региональной войне.
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