Видео: в Петербурге задержали владельцев сети хостелов, незаконно регистрировавших мигрантов

С начала 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали супружескую пару, подозреваемую в организации незаконной миграции.