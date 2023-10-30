МИД: украинцы попросили РФ в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / GLOBAL LOOK Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН в Нью-Йорке с просьбой помочь вернуть детей, которых у них забрали западные спецслужбы.
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