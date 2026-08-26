Пусть ночь укроет город тёплым покрывалом тишины, а утро встретит его светом и надеждой🙏🙏🙏.
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Пусть ночь укроет город тёплым покрывалом тишины, а утро встретит его светом и надеждой🙏🙏🙏.
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