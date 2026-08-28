Поисковая экспедиция "Долина" предала земле 162 красноармейцев

В Новгородской области в деревне Давыдово прошло торжественное захоронение останков 162 красноармейцев, найденных в рамках акции "Вахта памяти".
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