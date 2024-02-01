Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами. Об этом в ночь на 2 февраля сообщили в представительстве в Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.