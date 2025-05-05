«Интер» и «Барса» зарубятся насмерть, а Париж опять обидит Лондон. Экспресс на Лигу чемпионов

Ставим на последние матчи плей-офф.Лига чемпионов подходит к апогею, до финала осталось провести всего два матча 1/2: сначала «Барселона» пожалует в гости к «Интеру», а на следующий день «Арсенал» отправится в Париж.
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