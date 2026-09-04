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Молжаниновские вести

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Собянин сообщил о расширении поддержки пищевой промышленности Москвы

Условия для привлечения инвестиций и развития пищевой промышленности продолжают создавать в Москве. Сергей Собянин рассказал, что предприятия могут рассчитывать на возмещение лизинговых платежей, компенсацию до 50 процентов ключевой ставки по инвестиционным кредитам и льготные займы объемом до 300 миллионов рублей по ставке до шести процентов годовых.

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