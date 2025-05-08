Женщина отомстила коллегам за сравнение с Дартом Вейдером

Бывшая сотрудница Национальной службы здравоохранения Великобритании Лорна Рук отсудила у работодателя компенсацию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов (около 3,2 миллионов рублей) за сравнение с главным злодеем франшизы «Звездные войны» Дартом Вейдером.