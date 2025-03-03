Шоколад, пирожные и жвачки примерят маркировку

С каждым годом расширяется перечень отечественных товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Предварительно проводится репетиция этого процесса — эксперимент, в котором участвуют производители, дистрибьюторы и розничные продавцы.
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