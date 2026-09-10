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Царьград

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«Покоритель Наташек»: как в России продают курсы по принуждению женщин к близости

«Покоритель Наташек»: как в России продают курсы по принуждению женщин к близости

В России выявили сообщество, обучающее давлению на женщин.Закрытое сообщество «НЕ СУЩИЙ СВЕТ» предлагает мужчинам платные курсы, на которых учат склонять женщин к близости вопреки их отказу.

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