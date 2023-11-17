Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе карты

При выборе банковской карты необходимо обратить внимание на ряд вещей. В частности, стоит узнать условия обслуживания, дополнительные преимущества и другие ее возможности, рассказала финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова в беседе с «Известиями».
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