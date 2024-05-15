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Китай

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Беспрецедентно высокий уровень двустороннего стратегического партнерства определил мой выбор Китая в качестве первого государства зарубежного визита после вступления в должность президента -- В. Путин

Москва, 15 мая /Синьхуа/ -- "Беспрецедентно высокий уровень российско-китайского стратегического партнерства определил мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации".

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