«Грады» в Сумской области уничтожили пункты управления БПЛА «Птах Мадьяра» Российское Минобороны сообщило о результативной боевой работе в Сумской области.
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