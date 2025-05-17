Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Раде предложили разработать военкомам другую форму одежды

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предложил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата) носить другую форму, чтобы их не путали с другими военнослужащими.

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