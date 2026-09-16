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Царьград

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Краснодар стал вторым в топе городов для поездок осенью 2026

Краснодар стал вторым в топе городов для поездок осенью 2026

Сервис онлайн-бронирования жилья «Твил.ру» представил рейтинг городов-миллионников, которые пользовались наибольшим спросом у путешественников осенью 2026 года.

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