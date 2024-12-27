Татьяна Монтян: Европу оставят без интернета?

Сразу четыре подводных кабеля, связывающих Финляндию и Эстонию, оказались повреждены 25 декабря: речь идёт о подводной линии электропередач Estlink 2, а также о трёх линиях провайдеров Elisa и CITIC Telecom.
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