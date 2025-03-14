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Китай

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МИД КНР: Пекинская встреча по иранской ядерной проблеме направлена на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Пекинская встреча по иранской ядерной проблеме является актуальным шагом в рамках дипломатических усилий Китая по активизации контактов и координации, а также созданию условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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