МИД КНР: Пекинская встреча по иранской ядерной проблеме направлена на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Пекинская встреча по иранской ядерной проблеме является актуальным шагом в рамках дипломатических усилий Китая по активизации контактов и координации, а также созданию условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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