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Царьград

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Зеленский обсудил с Еврокомиссией дефицит в €45 млрд к 2027 году

Зеленский обсудил с Еврокомиссией дефицит в €45 млрд к 2027 году

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дефицит бюджета страны «космическим» и обсудил проблему с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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