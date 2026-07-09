Ида Галич все-таки устроила свадьбу, несмотря на протесты— первые кадры

Опубликованы первые кадры со свадьбы блогера Иды Галич. Она вместе с будущим мужем бизнесменом Олегом Ледвичем летят в Северную Осетию на праздничном рейсе — в самолете звездные гости обнимаются и поздравляют жениха и невесту.
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