Майя Санду встретилась со спикером сената Румынии

Президент Молдовы Майя Санду 1 марта встретилась со спикером сената Румынии Николае Чукэ. В заявлении администрации президента сказано, что они обсудили энергетические проекты, экономическое сотрудничество и евроинтеграцию Молдовы.
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