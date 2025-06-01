Добрая традиция - это всегда хорошо Ежегодно в День защиты детей воспитанники детских домов семейного типа Первомайского рай...

Добрая традиция - это всегда хорошо! Ежегодно в День защиты детей воспитанники детских домов семейного типа Первомайского района города Бобруйска получают сладкие подарки от Первомайской районной организации г.
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