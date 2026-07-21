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Царьград

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Госдума увеличила лимит аудита фондов до 5 млн рублей

Госдума увеличила лимит аудита фондов до 5 млн рублей

Госдума приняла закон, увеличивающий лимит для обязательного аудита фондов с 3 до 5 млн рублей. Закон коснется фондов, за исключением государственных внебюджетных и международных, и будет применяться к отчетности с 2026 года.

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