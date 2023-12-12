Владимир Путин назвал ТОП-16 перспективных городов России Ирэн ОрлонскаяПрезидент России, Владимир Путин, выразил свою инициативу по разработке мастер-планов развития 16 арктических опорных пунктов в стране к 1 июля следующего года.
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