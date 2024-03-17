Путин рассказал о «врагах-специалистах», оставшихся после развала СССР

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Большое количество специалистов, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с СССР, остались после развала этого государства, потом они стали противниками России, но там сидят «не совсем тупые люди», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.