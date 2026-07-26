Путин поручил командующим флота решительно действовать при захвате судов

Президент РФ Владимир Путин, принимая доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, заявил о необходимости сочетать осторожность с решительностью в случае попыток недоброжелателей захватить российские суда, 26 июля сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии