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Путин поручил командующим флота решительно действовать при захвате судов

Путин поручил командующим флота решительно действовать при захвате судов

Президент РФ Владимир Путин, принимая доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, заявил о необходимости сочетать осторожность с решительностью в случае попыток недоброжелателей захватить российские суда, 26 июля сообщает ТАСС.

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