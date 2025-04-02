Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Икона Малороссии

Икона Малороссии

Икона — это образ, главной целью которого является передача смыслов.    Для меня таким образом нынешней Малороссии является фотография, которую я помещаю в этой статье.

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Комментарии
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Александр Симаков
Мила, у меня некоторые комментарии и фото к комментариям не проходят!  Попроси Андрея Ильина посмотреть на новое фото в конце статьи. Это тоже фейк?
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8 час.
Людмила Фирстова
Андрей, посмотрите ещё в конце статьи добавлена фотография, это тоже по вашему мнению фейк?
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6 час.
Людмила Фирстова
Сашенька, я написала, только всё это зря это хохол, посмотри его профиль Андрей женского пола...как и все хохлы, он прокололся...
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3 час.
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