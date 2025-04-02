Икона Малороссии

Александр Симаков Мила, у меня некоторые комментарии и фото к комментариям не проходят! Попроси Андрея Ильина посмотреть на новое фото в конце статьи. Это тоже фейк?

Людмила Фирстова Андрей, посмотрите ещё в конце статьи добавлена фотография, это тоже по вашему мнению фейк?